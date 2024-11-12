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Editörler : oto-danisman-expert


12 Kasım 2024 17:20
kiralık daire İzmir torbalıda site içerisi havuzlu 3+1
İzmir torbalı kipa arkasında havuzlu güvenlikli site içerisinde 3+1 ebeveyn banyolu lüx daire memurdan kiralıktır. Kira bedeli 26 bin TL. tel 05076740134

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