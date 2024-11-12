Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Kasım 2024 19:30
öba
yahu maarif modeli için ildeki eğitimlere katıldık birsürü masraf yaptık, gitmeyenler ise Öbadan izleyip gitmiş gibi sayılacaklar o zaman buradaki zaman para ve emeği ne yapıcaz

berkaydal
Şef
12 Kasım 2024 19:31

bizimki ile sizinki ayrı. bizimki 4 dakika daha fazla.


Nergis3467
Aday Memur
12 Kasım 2024 19:42
hocam biz o seminer için yol paramızı aldık, dilekçe vermiştik. siz de dilekçe verin. benim ailemin evi yakındı ama kalacak yer için de arkaşlar ücretini aldı. özetle hem yol hem de kalacak yer masrafınız olduysa ödeme yapılıyor.

uca
Daire Başkanı
12 Kasım 2024 20:31

yolluk alan oldu mu?

Nergis3467, 2 saat önce
hocam biz o seminer için yol paramızı aldık, dilekçe vermiştik. siz de dilekçe verin. benim ailemin evi yakındı ama kalacak yer için de arkaşlar ücretini aldı. özetle hem yol hem de kalacak yer masrafınız olduysa ödeme yapılıyor.

mazıke
Şef
12 Kasım 2024 20:43
biz yolluk almadık . evrakı var. bayadır beklemede

Nergis3467
Aday Memur
12 Kasım 2024 21:11
ben aldım hocam. arkadaşlarım da aldılar..
uca, 1 saat önce

yolluk alan oldu mu?

Toplam 5 mesaj

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