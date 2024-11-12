yahu maarif modeli için ildeki eğitimlere katıldık birsürü masraf yaptık, gitmeyenler ise Öbadan izleyip gitmiş gibi sayılacaklar o zaman buradaki zaman para ve emeği ne yapıcaz

yahu maarif modeli için ildeki eğitimlere katıldık birsürü masraf yaptık, gitmeyenler ise Öbadan izleyip gitmiş gibi sayılacaklar o zaman buradaki zaman para ve emeği ne yapıcaz