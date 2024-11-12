ücretsiz izne ayrılınca promosyon ödemesi

arkadaşlar zabıt Katibi olarak görev yapıyorum çocuktan dolayı ucretsize ayrilacagim gelecek sene o sırada da promosyon yapmış oluyor da peki ücretsizden dolayı tekrar promosyon ödemesini iade isterler mi

arkadaşlar zabıt Katibi olarak görev yapıyorum çocuktan dolayı ucretsize ayrilacagim gelecek sene o sırada da promosyon yapmış oluyor da peki ücretsizden dolayı tekrar promosyon ödemesini iade isterler mi