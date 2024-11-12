Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Kasım 2024 19:57
ücretsiz izne ayrılınca promosyon ödemesi
arkadaşlar zabıt Katibi olarak görev yapıyorum çocuktan dolayı ucretsize ayrilacagim gelecek sene o sırada da promosyon yapmış oluyor da peki ücretsizden dolayı tekrar promosyon ödemesini iade isterler mi

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