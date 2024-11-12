Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Kasım 2024 21:26
Yeni 9. Tarih Ders Kitabı (Maarif Modeli)

Saygıdeğer hocalarım merhaba. 2024 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline göre hazırlanan 9. sınıf tarih ders kitabının fiziksel tasarımı, içerik ve eğitsel boyutu, görsel materyal kullanımı ve ölçme-değerlendirme açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

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