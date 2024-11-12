Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Kasım 2024 22:46
Şark süresi hesaplama

Abilerim devrelerim bu şark süresi nasıl hesaplanır misal aynı şark ilinde ilçesinde kesintisiz yaparsak ne kadar?batıya dönüp ilerde 2.sarka gelirsek kaç yıl sürer sizce?


Brse
Aday Memur
13 Kasım 2024 03:11

2. Şark iptal olmalı

Toplam 1 mesaj

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