Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Kasım 2024 22:46
Şark süresi

Abilerim devrelerim bu şark süresi nasıl hesaplanır misal aynı şark ilinde ilçesinde kesintisiz yaparsak ne kadar?batıya dönüp ilerde 2.sarka gelirsek kaç yıl sürer sizce?

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