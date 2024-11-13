Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Kasım 2024 00:25
Meb Güvenlik Soruşturması

Meb'e Büro Personeli için evrak teslim ettim. 3 ay oldu ve işe başlayanlar oldu. Güvenlik soruşturmasının bu kadar sürmesi normal midir?

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