Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Kasım 2024 00:53
Memur alımlarında diploma şartı kaldırılmalı mı?

Bence her türk vatandaşı çok kritik yerler haricinde tüm kurumların alımlarına başvurabilmeli. Ortaöğretim, ön lisans, lisans diye ayrı kpss yapılacağına tüm herkesin girebileceği bir sınav yapılmalı. Gerekirse bu sınav zor olsun. Netice de bir kişinin kpss'den başarılı olup olamayacağını diploma belirlemiyor.

Sonraki aşamalarda da puanı yeten istediği kuruma başvursun, alım yapan kurum da kendi sınavını yapsın. Zaten konulara çalışan geçecek bu sınavı. Madem üniversite mezunları kendisine güveniyor girsin geçsin. Ama ilkokul mezunu da şansını deneyebilsin. Belki de ilkokul mezunları o işi daha iyi yapacak.

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