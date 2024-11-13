KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


13 Kasım 2024 00:58
Ayak parmağı kısalığı polisliğe engel mi?

Yönetmeliği okudum fakat durumla ilgili net bi bilgi alamadım. Ayak 4.parmak kısalığı (serçe parmakla aynı boydalar) ağrı yapmıyor. Bu durum polisliğe engel mi? Denemeye kararlıyım fakat okurken böyle bi şeyden elenmek istemem.

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