399 KHK Kamu Personeli görevini başkasına devredebilir mı?

Merhaba,

399 KHK ya göre KİT personeli olarak görev yapan bir personel; görev tanımında ona verilmiş bir işi, müteahhit işçi personele yaptırabilir mi? ("sen git hallet" gibi...)

Bu hususta hangi maddeye bakmalıyız veya bu konu hangi mevzuat maddesinde işlenmiştir?

Görev tanımında yazan bir işi red etme yetkisi var mı?