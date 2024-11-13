Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


13 Kasım 2024 02:17
50dli arş. Gör. Yeterlik sonrası geri çağırılma

Herkese merhaba, 33a ya geçmeyen 50dli araştırma görevlisiyim 35 ile görevlendirme alıp doktora yaptığım yerde görev yapmaya başlamıştım 2 sene önce. Ders dönemim yeni bitti ve kadromun bulunduğu üniversiteden aradılar anladığım kadarıyla ihtiyaç sebebiyle beni geri cağıracaklar. Danışmanım ve çalıştığım birim amiri olumsuz görüş bildirirse yökün beni geri göndermeme ihtimali nedir, çevresinde duyan var mı bunu? 33alı olsam neyse ama zaten 50dliyim ve son kalan 1.5 2 yılım için yeniden sehir değiştirmek istemiyorum.


mehmkah
Aday Memur
13 Kasım 2024 02:36

Merhaba sorunuzun cevabını bilmiyorum ancak ben size bir soru sormak istiyorum. Çevremde de 33a'ya geçmeyen araştırma görevlileri oldu. Size sormak istedim bu durumun sebebi nedir? Yalnızca görevlendirmelerin iptal edilmemesi için mi başka bir sebebi var mı acaba?

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