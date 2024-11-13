asalet meselesi

Arkadaşlar merhaba. bi sıkıntım var yardımcı olabilecek varsa fikirlerini dinlemek isterim. Bi soruşturmam vardı müfettiş ifademi aldı dosyan temiz bi problem yok dedi şu an dosya hukuk işlerinde beklemede. Asalet sürem 1 Martta doluyor (24 ay) soruşturma tamamlanmazsa ilişiğim kesilir mi müdürüme sordum ilişiğin kesilmez soruşturma bitene kadar süre uzar dedi? ilişiğim kesilirse geri dönebilir miyim mesleğe? hiç bi suçum yok kanıt yok tertemizim elhamdülillah. süreç nasıl işler

Arkadaşlar merhaba. bi sıkıntım var yardımcı olabilecek varsa fikirlerini dinlemek isterim. Bi soruşturmam vardı müfettiş ifademi aldı dosyan temiz bi problem yok dedi şu an dosya hukuk işlerinde beklemede. Asalet sürem 1 Martta doluyor (24 ay) soruşturma tamamlanmazsa ilişiğim kesilir mi müdürüme sordum ilişiğin kesilmez soruşturma bitene kadar süre uzar dedi? ilişiğim kesilirse geri dönebilir miyim mesleğe? hiç bi suçum yok kanıt yok tertemizim elhamdülillah. süreç nasıl işler