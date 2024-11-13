Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Kasım 2024 02:29
asalet meselesi
Arkadaşlar merhaba. bi sıkıntım var yardımcı olabilecek varsa fikirlerini dinlemek isterim. Bi soruşturmam vardı müfettiş ifademi aldı dosyan temiz bi problem yok dedi şu an dosya hukuk işlerinde beklemede. Asalet sürem 1 Martta doluyor (24 ay) soruşturma tamamlanmazsa ilişiğim kesilir mi müdürüme sordum ilişiğin kesilmez soruşturma bitene kadar süre uzar dedi? ilişiğim kesilirse geri dönebilir miyim mesleğe? hiç bi suçum yok kanıt yok tertemizim elhamdülillah. süreç nasıl işler

berkemal61
Aday Memur
13 Kasım 2024 03:00

yüz kızartıcı suç yoksa, problem de yok kardeşim. kafana takma, hayatını yaşa.

Toplam 1 mesaj

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