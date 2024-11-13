Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Kasım 2024 02:29
Asalet tasdikinin soruşturma nedeniyle gecikmesi

Arkadaşlar merhaba. bi sıkıntım var yardımcı olabilecek varsa fikirlerini dinlemek isterim. Bi soruşturmam vardı müfettiş ifademi aldı dosyan temiz bi problem yok dedi şu an dosya hukuk işlerinde beklemede. Asalet sürem 1 Martta doluyor (24 ay) soruşturma tamamlanmazsa ilişiğim kesilir mi müdürüme sordum ilişiğin kesilmez soruşturma bitene kadar süre uzar dedi? ilişiğim kesilirse geri dönebilir miyim mesleğe? hiç bi suçum yok kanıt yok tertemizim elhamdülillah. süreç nasıl işler


berkemal61
Aday Memur
13 Kasım 2024 03:00

yüz kızartıcı suç yoksa, problem de yok kardeşim. kafana takma, hayatını yaşa.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıBaşöğretmenlik tazminatı2010 yılında mesleğe başladığımda bütün memurlardan fazla maaş alıyorduk2024 Eylül dönemi mazeret atamasıPolis maaşı revize edilmelidirD dilimi süresi var mıVefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?

Sözlük

Longaz 1 bankacılık uygulamalarında suç işleyen bankacı var mı sorusu 1 17.09.2024 gram altının 2685 tl olması 1 dolandırıcılık 3 ben dünyanın en güzel kadınıyım 2 Markette sıra beklemek 1 Çocuk gülüşü 1 moleküler gastronomi 2 Algofobi 1 riyazet 2

Son Haberler

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklamasıÖğrenciler rahat ders çalışsın diye kurum binasında çalışma salonları oluşturulduÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi açıklandıAhmet Özer sümen altı etti, Can Aksoy cezayı kestiEkimde en fazla kartlı ödeme market ve AVM'lerde yapıldı

Editörün Seçimi

TÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisiStresinizi nasıl yönetiyorsunuz???Kitaplardan Sevdiğiniz Cümleler