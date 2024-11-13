Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
13 Kasım 2024 03:04
es tayini
merhabalar ben eş durumu teyini yapıcam ama ücretsiz izinde oldugum için aktif olmam gerektıgı yoksa uzerıme herhangi işlem yapılmayacagı soylendı ve dılekceme her turlu red gelecegı soylendı bu kesın olarak dogrumudur aktıf olmam calısmam mı gerekır ?

Çok Yazılan Konular

tıbbı sekreterlik sertifikası Diş Hekimi Tayini Hk.acil dogum izni!aynı il için eğitim tayini olur muDeprem sonrası eski çalıştığın yere geri dönüş tayiniHizmet birleştirmebiyomedikal teknikerligiKadro dereceAcil yardım..Eğitim Durumu Tayinine Ek Eş Durumu TayiniDirek Grafi Çekim sayısı analiz ?

Sözlük

kalorifer peteklerini sadece 1 odada açan aile 1 sanal alemde delikanlılık aramak 2 bir ömrü harcamak 3 tekerlekli sandalye 1 Tosuncuk 1 Uranüs 1 yaşam felsefesi 1 sayesinde 3 Transendental Felsefe 1 ben dünyanın en güzel kadınıyım 1

Son Haberler

Üst kurul üyeleri aldıkları fazla ödemeleri bu şekilde savundu: Biz atanmadık 'seçildik'13 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıklarıYargıtay eski Başkanı Mehmet Akarca Kamu Başdenetçiliği'ne seçildiEmine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştüAntalya Havalimanı ekimde 4 milyon 714 bin yolcuya hizmet verdi

Editörün Seçimi

TÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisiStresinizi nasıl yönetiyorsunuz???Kitaplardan Sevdiğiniz Cümleler