merhabalar ben eş durumu teyini yapıcam ama ücretsiz izinde oldugum için aktif olmam gerektıgı yoksa uzerıme herhangi işlem yapılmayacagı soylendı ve dılekceme her turlu red gelecegı soylendı bu kesın olarak dogrumudur aktıf olmam calısmam mı gerekır ?

merhabalar ben eş durumu teyini yapıcam ama ücretsiz izinde oldugum için aktif olmam gerektıgı yoksa uzerıme herhangi işlem yapılmayacagı soylendı ve dılekceme her turlu red gelecegı soylendı bu kesın olarak dogrumudur aktıf olmam calısmam mı gerekır ?