Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Kasım 2024 08:11
acilde verilebilecek rapor hak.
hocam merhaba. halk eğitimde çalışıyorum. 39 gün rapor kullanmak zorunda kaldım ve şu an çok kötü durumdayım depresyonum şiddetlendi. sabahları ağlayarak uyanıyorum. huzursuz bacak sendromu da yaşıyorum strese bağlı olarak. acile gideceğim ve takdir hakkını kullanıp 1 günden fazla rapor verirse doktor ; ne gibi bir durumla karşılaşacağım? 3 gün verdi diyelim; geri kalan 2 gün maaşımdan mı kesilecek ? bu ayki maaşımdan mı gelecek aykinden mi kesilir ?

Yukatuman
Şef
13 Kasım 2024 08:16

Bu dırumdada parayı düşünmezsn be


gokhankakiz
Daire Başkanı
13 Kasım 2024 08:22
düşünmüyorum zaten. sadece öğrenip hazırlıklı olmak istiyorum.
Yukatuman, 46 dk. önce

Bu dırumdada parayı düşünmezsn be


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
13 Kasım 2024 08:47

Allah yardımcınız olsun. İnşallah sıkıntılarınızı atlatır, sağlığınıza kavuşursunuz.

Bir yılda 40 günü aşan raporlar ya da tek doktorun bir defada verdiği 10 günden fazla raporlar için heyet onayı gerekmektedir. Doğrudan işleme konulamaz, heyetten onaylatılması istenir.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
13 Kasım 2024 08:51

Doktorunuzu bu konuda uyarırsanız rapor vermeyecek, sizi heyete yönlendirecektir.

Ayrıca muhtemelen kadrolu memursunuz. Kadrolu memurlarda bir yılda 7 günü aşan tüm raporlar için özel hizmet tazminatı ve yan ödemenin 1/4'ü kesilir. Kesinti mümkün olan ilk bordroda yapılır. Şu anda kasım ayı bordroları onaylatıldığı ve 2 gün sonra maaş ödeneceği için kasım ayı maaşında kesinti yapılamaz. Aralık ayı bordrosunda kesilir.


gokhankakiz
Daire Başkanı
13 Kasım 2024 08:53
heyet onayı nasıl oluyor?
YUSUF YILDIRIM, 15 dk. önce

Allah yardımcınız olsun. İnşallah sıkıntılarınızı atlatır, sağlığınıza kavuşursunuz.

Bir yılda 40 günü aşan raporlar ya da tek doktorun bir defada verdiği 10 günden fazla raporlar için heyet onayı gerekmektedir. Doğrudan işleme konulamaz, heyetten onaylatılması istenir.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
13 Kasım 2024 08:57

Hiç karşılaşmadım. Muhtemelen en yakın heyet bulunan hastaneye gidip heyet raporu talebinde bulunmanız ya da kurumunuzun sizi göndermesi gerekiyor.

gokhankakiz, 9 dk. önce
heyet onayı nasıl oluyor?
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