acilde verilebilecek rapor hak.

hocam merhaba. halk eğitimde çalışıyorum. 39 gün rapor kullanmak zorunda kaldım ve şu an çok kötü durumdayım depresyonum şiddetlendi. sabahları ağlayarak uyanıyorum. huzursuz bacak sendromu da yaşıyorum strese bağlı olarak. acile gideceğim ve takdir hakkını kullanıp 1 günden fazla rapor verirse doktor ; ne gibi bir durumla karşılaşacağım? 3 gün verdi diyelim; geri kalan 2 gün maaşımdan mı kesilecek ? bu ayki maaşımdan mı gelecek aykinden mi kesilir ?

hocam merhaba. halk eğitimde çalışıyorum. 39 gün rapor kullanmak zorunda kaldım ve şu an çok kötü durumdayım depresyonum şiddetlendi. sabahları ağlayarak uyanıyorum. huzursuz bacak sendromu da yaşıyorum strese bağlı olarak. acile gideceğim ve takdir hakkını kullanıp 1 günden fazla rapor verirse doktor ; ne gibi bir durumla karşılaşacağım? 3 gün verdi diyelim; geri kalan 2 gün maaşımdan mı kesilecek ? bu ayki maaşımdan mı gelecek aykinden mi kesilir ?