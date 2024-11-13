Dolandırılmak

yaşamın her kesiminde tam bir çürümüşlük söz konusu .bu döneminize kadar tecrübe edinmiş olmalıydınız keşke . hizmet bedelini neden peşin ödemiştiniz ki? özelilkle bizim gibi ahlaki normları tatışmalı toplumların iyi niyetli fertleri pekçok durumda hayal kırıklığı yaşama konusunda oldukça şanssızdırlar.ve; sıklıkla ya olayın direkt mağduru ya da diğerlerinin mağduriyetine şahit oluruz ne yazık ki...

zaman geçirmeden tüketici hakem heyetine başvuru yapmanız ve bunu da kendilerine de bildirmeniz niyetlerinde belki caydırıcı olabilir.

kolay gelsin.