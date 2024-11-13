Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


13 Kasım 2024 09:24
Dolandırılmak

Kime güveneceğimizi şaşırdık..insanlar nasıl bu hale geldi..anlamakta zorluk çekiyorum...gün geçmiyor ki bir dolandırıcılık olayı duymayalım..benim başıma gelmez ben çok dikkatliyim diye sakın düşünme..52 yaşında gayet dikkatli ve üç çocuk babası bir öğretmenim..çocuklarımdan biri doktor biri mühendis..kirada bir evim vardı doğal gaz bağlatmak için bir şirketle 22 ocak 2024 anlaştık. Parayı peşin verdik..ama hale kombiniz takılmadı. Kiracım elektrikli ısıtıcıyla idare ediyor..bu gün yarın diye sürekli oyalıyor..20 Kasım 2024 Ergün verdi şimdide...eğer o güne kadar yapmazsa şirketle ilgili tüm gerçekleri buradan açıklayacağım.


turkca
Müsteşar Yardımcısı
13 Kasım 2024 09:50

yaşamın her kesiminde tam bir çürümüşlük söz konusu .bu döneminize kadar tecrübe edinmiş olmalıydınız keşke . hizmet bedelini neden peşin ödemiştiniz ki? özelilkle bizim gibi ahlaki normları tatışmalı toplumların iyi niyetli fertleri pekçok durumda hayal kırıklığı yaşama konusunda oldukça şanssızdırlar.ve; sıklıkla ya olayın direkt mağduru ya da diğerlerinin mağduriyetine şahit oluruz ne yazık ki...

zaman geçirmeden tüketici hakem heyetine başvuru yapmanız ve bunu da kendilerine de bildirmeniz niyetlerinde belki caydırıcı olabilir.

kolay gelsin.

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