Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Kasım 2024 09:30
istifa sonrası geri dönüş
merhabalar, ben Sağlık Bakanlığında kadrolu hemşire olarak çalışıyordum. sonra muvaffakat ile bir devlet üniversitesine öğretim görevlisi olarak geçtim. şimdi öğretim görevliliğinden istifa ettim. Sağlık Bakanlığı istifa sonrası geri dönüş kurasına başvurabiliyor muyum?

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