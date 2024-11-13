Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


13 Kasım 2024 10:32
Belediyelerde ruhsat kısmında baca kontrolü yapan mühendis!!

Merhaba arkadaşlar ruhsat verirken baca konusunda nelere dikkat edilmeli bu konu hakkında aktif çalışan var mı belediyede acil!!

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