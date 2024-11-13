KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Kasım 2024 11:39
Kpss Sınavından sonra ve tercih döneminde alınan YDS Puanının Tercihlere Etkisi Var mı?

Arkadaşlar Merkezi atamada bazı kadrolarda Yds/Kpds puanı isteniyor. Yds sınavı da merkezi atamadan önce yapılacak. Sonuçlar tercih dönemine denk geliyor. Alınan puan geçerli mi ? Bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi? Çok acil ...


Gulgluu
Aday Memur
13 Kasım 2024 12:34

Atandigin kuruma belge teslimi son tarihine kadar alabilirsbul edi


Gulgluu
Aday Memur
13 Kasım 2024 12:37

Ama YDS Mart'ta yapilir e yds ye girmen gerek


kendinemüzisyen
Aday Memur
13 Kasım 2024 13:10

tercih dönemi ile çakışması sorun değil yani.

Gulgluu, 1 saat önce

Ama YDS Mart'ta yapilir e yds ye girmen gerek


Gulgluu
Aday Memur
13 Kasım 2024 13:10

O önemli değil hocam belge tarihine yetişsin yeter

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