Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Kasım 2024 11:41
Yüksek lisans doktora yapanlara hizmet puanı geri verilmeli

Alınan hizmet puanları geri verilmeli. Verilen hak geri alınmamalı. Emek veren insanları bir şekilde karşılığını alması gerektiğini düşünüyorum. Kişi kişisel gelişim için yapmıyor çalışmalarını. Öğrencisine eğitime de katkı sağlamak istiyor. Yıllarını veriyor.


Kagiş
Müsteşar
13 Kasım 2024 11:53

Evet, lisansüstü eğitim için hizmet puanı isterüüüükk!


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
13 Kasım 2024 12:13

Yüksek lisansı olan daha mı iyi eğitim veriyor :)

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