Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Kasım 2024 12:06
Merkezi Hizmetiçi Eğitim 4 Onay

Arkadaşlar selamlar 2-6 aralık rizede olacak olan hizmet içi eğitim için başvurmuştum.

Okul, ilçe, il ve ilgili birim onaylamış gözüküyor. O,O,O,O,B yazıyor. Geriye sadece sorumlu birim kalmış. Onaylandığı ne zaman kesinleşir?


matemkogr
Daire Başkanı
13 Kasım 2024 12:34

Ben de başvurmuştum kontenjan yetersizliğinden red edildi. Hayırlı olsun hocam.


ebuducane
Daire Başkanı
13 Kasım 2024 12:35
hangi seminer hocam sizinki din öğretimi mi
matemkogr, 1 saat önce

Ben de başvurmuştum kontenjan yetersizliğinden red edildi. Hayırlı olsun hocam.


uca
Daire Başkanı
13 Kasım 2024 13:32

cok guzel cııkmıs ama Rize soguktur simdi:)

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