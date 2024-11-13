Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Kasım 2024 12:22
Açıktan dönüş sonrası operasyon tazminatı

haksiz yere aciga alindim geri goreve dondum.idari dava actim .idari dava bi turlu ilerlemiyor.Tahmini kac ay surer bi dava ayrica operasyon parasini gecmise donuk alabilen varmi?


kadir270
Aday Memur
13 Kasım 2024 13:23

Bu sekilde cok fazla idare mahkemesi kararı var.mahkeme ortalama bir yıl sürüyor

Toplam 1 mesaj

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