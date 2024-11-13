Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Kasım 2024 13:02
İllerarası tayin sonrası becayiş

merhaba 657 tdsyim. ocakta İllerarası yaptım 9 buçuk aydır yeni kurumumdayım. Şuan Başka ile becayiş yapabilir miyim ?

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