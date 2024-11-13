Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet



Becayiş istiyor
13 Kasım 2024 14:02
Sözleşmeliden kadroya geçenler eş durumu ne zaman yapılabilecek??

Tarımda çalışıyorum sözleşmeden kadroya geçtim ama sözleşmeli mevzuatına tabisiniz deniliyor eş durumu tayini için 3 yıl mı dört yıl beklememiz gerekli aday memur değilim pbys de kadrolu yazıyor

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