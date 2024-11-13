Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Kasım 2024 14:04
İnfaz ve Koruma Memuru Muvafakat Sorunu

İnfaz Koruma Memuru olup Kurumlararası geçiş ile Üniversiteye veya başka kuruma "Bilgisayar İşletmenliğine" denk kadroya geçiş yapan var mı, bu duruma benzer örnek idare mahkemesi kararları var mı?

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