Kpss de iptal edilen sorular.

öncelikle hepimize bir kez daha geçmiş olsun bilmiyorum soru iptaline karşı itiraz etcek olan var mıdır(taşa toprağa dayalı dışında diğer sorularda bazı maddi hatalar dışında-o da bir soru- sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. )zorlu süreçlerle atlatıp iyi kötü hatrı sayılır bir puan aldık ondan da didiklendi. ülkede çalıştıkça farkirliyoruz çabaladıkça fakirliyoruz sanırım çarkta bir problem var dişlisi kırılmış olmalı.. benim özene bezene emek verdiğim yaptığım soruları yapmayan arkadaşlarım bir mülakat durumunda benden önce gidecekler tamı tamına 1300 kişi geriledim. hepinizin ne emekler veripte bu puanları aldığını biliyorum bana katılan katılmayan herkesin tek bir çabasına dahi saygım sonsuz.

bu arada türkçe sorusunun hatalı olmadığını düşünme sebebim-ben de sonradan anladım bende yanlış yaptım- a şıkkında bahsedilen değişkenlerden birinin: anlatımındaki o özel an içinde olması ikincinin ise kamera açısı

berna sorusuna gelince bir maddi hata var pekala bu hatanın getirdiği stresi herkes çekti iptal edilmesini gerektirirmiydi başka bir yol bulunamazmıydı. (türkçem 25 doğru 1 boş 4 yanlış)

coğrafyadaki psödomaki sorusu gayet yerli yerinde sizler bir test çözdüğünüzde o konu veya ders bağlamında çözersiniz başka derslerle ilgili bir anlam çıkarmazsınız buradaki soru bariz cevaba sahip sadece çok fazla iyi çalışan arkadaşlarımızın yapabileceği bir soru.

arkadaşlar söylediklerim mutlakiyet taşımamaktadır tartışılabilir bunlar benim fikirlerim ve siyah veya beyaz değiller. osym nin geçmiş yıllara ait bütün sorularını çözenler osym nin stilini zaten anlamıştır kabul ediyorum sınav zordu fakat belki de böylesi gerekti ama sorular daha bariz olabilirdi bunlar tartışılır.

sağlıcakla. Puanım:82.97 değişmeden önce 83.27