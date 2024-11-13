Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Kasım 2024 14:39
Adana İlindeki Norm Fazlası Öğretmen Sayısı

Adana il Mem yayınladığı duyuruya göre ilde tüm branşlardan 1825 norm fazlası öğretmen var. Tüm branşlarda toplam 1706 öğretmen ihtiyacı var. Bakkal hesabı hepsini tek branş yaparsak bile 119 öğretmen herkes resen atansa dahi norm fazlası kalmaya devam edecek.

kaynak: https://adana.meb.gov.tr/www/2024-yili-norm-kadro-fazlasi-ogretmenlerin-ihtiyac-listesi/icerik/3284

listeyi indirip isteyenler branşa göre de hsaplama yapabilir ben genel yazdım


konyahakkari
Aday Memur
13 Kasım 2024 15:10

tamam da mesela sınıf öğretmeninden 500 fazla var ingilizce öğretmeninden 40 fazla ama 100 ingilizce öğretmeni eksiği var yani her öğretmen her derse girmio


Türkçeci_7
Müsteşar
13 Kasım 2024 15:28

Ne yapmak lazım yani. Boşta kalanları idam mi etsinler :) saçma sapan bir norm hesaplamalari sayesinde birçok kişi ben de dahil okulumuzda derslere diğer zumrelerimiz kadar girmemize rağmen norm fazlasiyiz. Bizi itlaf etmenize gerek yok yani rahat olun:)

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