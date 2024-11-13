Adana İlindeki Norm Fazlası Öğretmen Sayısı

Adana il Mem yayınladığı duyuruya göre ilde tüm branşlardan 1825 norm fazlası öğretmen var. Tüm branşlarda toplam 1706 öğretmen ihtiyacı var. Bakkal hesabı hepsini tek branş yaparsak bile 119 öğretmen herkes resen atansa dahi norm fazlası kalmaya devam edecek.

kaynak: https://adana.meb.gov.tr/www/2024-yili-norm-kadro-fazlasi-ogretmenlerin-ihtiyac-listesi/icerik/3284

listeyi indirip isteyenler branşa göre de hsaplama yapabilir ben genel yazdım