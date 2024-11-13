KURUMLAR ARASI GEÇİŞ

Hem olur hem olmaz.

Olur:

657 sayılı kanunun 74. maddesi bunu uygun görüyor. Eğer öyle bir gücünüz varsa dilekçenizi verin kabul ederlerse ne ala. Ancak Sayıştayın bu durumda işleme itiraz edip de iptal edilmesini isteme durumu olabilir.

Olmaz:

2008 yılında çıkan Görevde YÜkselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliği nedeniyle unvan değişikliği sınavına tabi kadrolarda bu şekilde bir sınavsız geçiş yapabilmeniz imkansız. Yukarıdaki olur açıklamasıyla çelişiyor diyebilirsiniz ancak bazı kişiler kanunlar daha üstün yapılabilir dediği için yazma gereği duydum. Kurumlar da olmaz açıklamasında yazdığım nedenden dolayı reddedeceklerdir.

Ayrıca bir kurumdan diğerine unvan ne olursa olsun nakil yoluyla geçiş yapmak kpss ile atanmaktan bile daha zor bir hale geldi son yıllarda çünkü bunun için ciddi referansa ihtiyacınız olmakla birlikte bir de o kurumda boş naklen atama kadrosu olmalı.