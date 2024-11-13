Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Kasım 2024 15:18
KURUMLAR ARASI GEÇİŞ

Arkadaşlar merhaba. Konu hakkında bilgisi olanlara bir sorum olacak. 2016'da inşaat mühendisliğinden mezun oldum bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 1 Ağustos 2022 Aile Bakanlığına bağlı bir kurumda Giresunda Yurt Yönetim Memuru olarak işe başladım. Sorum şu: Örnek olarak farklı bir ildeki çevre şehircilik il müdürlüğünde boş olan mühendis kadrosunda çalışmak kurumlar arası geçiş için dilekçe verebilir miyim? Aile Bakanlığındaki unvanım Yurt Yönetim Memuru. Biraz araştırdım bazıları kendi bakanlığında unvan değişikliği sınavına girmen gerekiyor diyor bazıları da buna gerek yok direkt git dilekçeni ver diyor. Bu konu hakkında mevzuata ve yönetmeliklere hakim bir arkadaş beni bilgilendirirse çok sevinirim


hsnd
Başbakan Müsteşarı
13 Kasım 2024 15:34

Hem olur hem olmaz.

Olur:

657 sayılı kanunun 74. maddesi bunu uygun görüyor. Eğer öyle bir gücünüz varsa dilekçenizi verin kabul ederlerse ne ala. Ancak Sayıştayın bu durumda işleme itiraz edip de iptal edilmesini isteme durumu olabilir.

Olmaz:

2008 yılında çıkan Görevde YÜkselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliği nedeniyle unvan değişikliği sınavına tabi kadrolarda bu şekilde bir sınavsız geçiş yapabilmeniz imkansız. Yukarıdaki olur açıklamasıyla çelişiyor diyebilirsiniz ancak bazı kişiler kanunlar daha üstün yapılabilir dediği için yazma gereği duydum. Kurumlar da olmaz açıklamasında yazdığım nedenden dolayı reddedeceklerdir.

Ayrıca bir kurumdan diğerine unvan ne olursa olsun nakil yoluyla geçiş yapmak kpss ile atanmaktan bile daha zor bir hale geldi son yıllarda çünkü bunun için ciddi referansa ihtiyacınız olmakla birlikte bir de o kurumda boş naklen atama kadrosu olmalı.


İnşaatMüh52
Aday Memur
13 Kasım 2024 15:50

Teşekkür ederim sağ olun. Maalesef çalıştığım bakanlıkta inşaat mühendisi için unvan değişikliği sınavı hiç açılmamış. Kpss'den de çok yüksek puanlar isteniyor. Bu yolu denemek istedim ama anlaşılan bu daha da zor.

hsnd, 33 dk. önce

Hem olur hem olmaz.

Olur:

657 sayılı kanunun 74. maddesi bunu uygun görüyor. Eğer öyle bir gücünüz varsa dilekçenizi verin kabul ederlerse ne ala. Ancak Sayıştayın bu durumda işleme itiraz edip de iptal edilmesini isteme durumu olabilir.

Olmaz:

2008 yılında çıkan Görevde YÜkselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliği nedeniyle unvan değişikliği sınavına tabi kadrolarda bu şekilde bir sınavsız geçiş yapabilmeniz imkansız. Yukarıdaki olur açıklamasıyla çelişiyor diyebilirsiniz ancak bazı kişiler kanunlar daha üstün yapılabilir dediği için yazma gereği duydum. Kurumlar da olmaz açıklamasında yazdığım nedenden dolayı reddedeceklerdir.

Ayrıca bir kurumdan diğerine unvan ne olursa olsun nakil yoluyla geçiş yapmak kpss ile atanmaktan bile daha zor bir hale geldi son yıllarda çünkü bunun için ciddi referansa ihtiyacınız olmakla birlikte bir de o kurumda boş naklen atama kadrosu olmalı.

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