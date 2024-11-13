KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Kasım 2024 15:20
BDDK Mühendis Mülakatı Hk./Açıktan-Merkezi Atama Hk.

Merhaba,

Ekim ayında başvuruya açılan BDDK mühendis alımına başvuru yaptım ve 26.11.2024'te mülakata çağrıldım başka çağrılan var mıdır?

Bu konu hakkında bir kça merak ettiğim konu var.

1-BDDK'da mühendis haklarını bilen var mıdır? Maaş,Ek ödeme, kira desteği vs.

2-Burda atanırsam merkezi atama hakkım yanıyor mu ?

Yanmıyorsa direk istifa edip diğer kuruma geçebiliyor muyum yoksa 6 ay-1 yıl gibi bir bekleme oluyor mu konu hakkında hiç bir bilgi bulamadım lütfen bilen yardımcı olabilir mi. Şimdiden teşekkür ederim.

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