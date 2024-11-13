Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Ele Geçirilmesi

Halen boşanma aşamasında olduğum eşimin şikayetiyle; kendi bilgilerini ve kardeşinin bilgilerini Polnet4 sistemi üzerinden sorgulama ve bu sorgu neticesinde kardeşi hakkındaki bir bilgiyi eşimle paylaşmamdan dolayı adli süreç geçiriyorum, henüz iddianame düzenlenmedi. Bu konuda işime yarayacak emsal karar var mıdır polis lehine? Ya da buna benzer bir süreç geçiren meslektaşım varsa bana özelden ulaşabilir mi?

Halen boşanma aşamasında olduğum eşimin şikayetiyle; kendi bilgilerini ve kardeşinin bilgilerini Polnet4 sistemi üzerinden sorgulama ve bu sorgu neticesinde kardeşi hakkındaki bir bilgiyi eşimle paylaşmamdan dolayı adli süreç geçiriyorum, henüz iddianame düzenlenmedi. Bu konuda işime yarayacak emsal karar var mıdır polis lehine? Ya da buna benzer bir süreç geçiren meslektaşım varsa bana özelden ulaşabilir mi?