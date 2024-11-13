Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


13 Kasım 2024 16:06
Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Ele Geçirilmesi
Halen boşanma aşamasında olduğum eşimin şikayetiyle; kendi bilgilerini ve kardeşinin bilgilerini Polnet4 sistemi üzerinden sorgulama ve bu sorgu neticesinde kardeşi hakkındaki bir bilgiyi eşimle paylaşmamdan dolayı adli süreç geçiriyorum, henüz iddianame düzenlenmedi. Bu konuda işime yarayacak emsal karar var mıdır polis lehine? Ya da buna benzer bir süreç geçiren meslektaşım varsa bana özelden ulaşabilir mi?

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