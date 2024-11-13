Çok Basit... Memur maaşı = Asgari ücret x 3

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiİşçi maaşı memur maaşını iyice geçtiEnflasyon hedefi tutacak mı ?TÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Memursen Memuruna Sahip Çık Bikaç Sene Sonra Üye Bulamayacaksın!8 yila 1 kademe hk. bilenler bilmeyenler burayaDevlet memuruna brüt asgari ücret üzerinden sigorta primi yatırılması?2025 Mayıs Sendika Sayıları.3600 Ek Gösterge Sözü Yalan Mı Oldu?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
TÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisiStresinizi nasıl yönetiyorsunuz???Kitaplardan Sevdiğiniz Cümleler