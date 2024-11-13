Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Kasım 2024 16:28
Çok Basit... Memur maaşı = Asgari ücret x 3

Sendikaların bir hükmü yok. Bir işe yaradıkları da yok. En düşük memur maaşını asgari ücretin 3 katına sabitleyeceksin. Sendikaları da kaldıracaksın. Ondan sonra zamları da Yeniden Değerleme Oranına göre vereceksin. O zaman enflasyon verileriyle de oynanmaz. Çünkü YDO hükümetin alacağı gelirleri etkilediği için düşük de belirleyemez. Toplu sözleşme yapmaya falan da gerek kalmaz. Alınan haklar zaten kullanılamıyor.


impostor
Şube Müdürü
13 Kasım 2024 17:05

O zaman seçimde maaşları oy malzemesi yapamaz. Neden böyle bir sey yapsın hükümet aptal mi

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