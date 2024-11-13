KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Kasım 2024 16:34
Dış Kaynak Subay İngilizce Sınavı hk.

Arkadaşlar merhaba iyi forumlar herkese, Hava Savunma Subayı ve Hava Uçak Bakım Subayı kontenjanları için ingilizce yeterlilik sınavına girecek olanlar var mı aramızda ? Eğer varsa aramızda daha önce sınavı tecrübe eden birileri, sınav hakkındaki görüşlerini bu başlığa yorum yazarsa çok iyi olur.

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