Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Kasım 2024 16:35
Kayıp polis kimliğinin sonradan bulunması

Arkadaşlar kimliğimi kaybetmistim ve ifade verdim daha ceza almadım aradan geçen zamanda garip bir şekilde buldum kimliğimi ceza alsam bile iptal ettirebilir miyim nasıl bir yol izlemem gerekli

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