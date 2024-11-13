Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


13 Kasım 2024 17:27
amirin sorumluluk almaması

evet arkadaşlar kamuda belli bir süre geçirmiş kişiler böyle amir tipine illaki rastlamıştır. Hem amirim diye o birimin başına oturuyor hem de sorumluluk alması gereken şeylerde topu astlarına atıyor, madem sorumluluk almayacaksın kalk o koltuktan işi hakkıyla yürütecek biri gelsin, siz ne düşünüyorsunuz böyle amirler hakkında

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