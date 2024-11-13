Eş durumundan tayin

evlenmeyi düşünüyorum bölge adliye mahkemesinde çalışıyorum müstakbel eşim kamu personeli değil. eş durumundan Tayini isterken belirli bir yer belirtiliyor mu bölge adliye vs gibi yoksa havuz tayini gibi tercih listesi mi veriliyor bilgisi olan var mı. bir de ortalama ne kadar sürede sonuçlanıyor

evlenmeyi düşünüyorum bölge adliye mahkemesinde çalışıyorum müstakbel eşim kamu personeli değil. eş durumundan Tayini isterken belirli bir yer belirtiliyor mu bölge adliye vs gibi yoksa havuz tayini gibi tercih listesi mi veriliyor bilgisi olan var mı. bir de ortalama ne kadar sürede sonuçlanıyor