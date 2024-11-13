Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Kasım 2024 19:05
Eş durumundan tayin
evlenmeyi düşünüyorum bölge adliye mahkemesinde çalışıyorum müstakbel eşim kamu personeli değil. eş durumundan Tayini isterken belirli bir yer belirtiliyor mu bölge adliye vs gibi yoksa havuz tayini gibi tercih listesi mi veriliyor bilgisi olan var mı. bir de ortalama ne kadar sürede sonuçlanıyor

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