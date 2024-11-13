Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Kasım 2024 19:06
Öğretmenlerin yapay zeka kullanımıyla ilgili çalışma yapıyorum. Tecrübelerinizi paylaşırsanız çok me

https://forms.gle/gMMv8k6rpp3ELoeQ6

Merhaba arkadaşlar. Öğretmenlerin yapay zeka araçlarını kullanımıyla ilgili araştırma yapıyorum. Rica etsem formu doldurabilir misiniz?

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