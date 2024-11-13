Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Kasım 2024 19:22
Müfettiş ve Savcılık Ceza İstemedi Ama Vali İstiyor Bu Hak mı
Merhabalar, bir olaydan dolayı tarafıma adli ve idari soruşturma açıldı. adli olarak kyok aldım. idari olarak da müfettişler ceza istemedi. fakat valilik tarafından kıdem tenzili cezası verilecek. Bu mümkün mü ne yapmam gerekiyor.

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