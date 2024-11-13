Müfettiş ve Savcılık Ceza İstemedi Ama Vali İstiyor Bu Hak mı

Merhabalar, bir olaydan dolayı tarafıma adli ve idari soruşturma açıldı. adli olarak kyok aldım. idari olarak da müfettişler ceza istemedi. fakat valilik tarafından kıdem tenzili cezası verilecek. Bu mümkün mü ne yapmam gerekiyor.

Merhabalar, bir olaydan dolayı tarafıma adli ve idari soruşturma açıldı. adli olarak kyok aldım. idari olarak da müfettişler ceza istemedi. fakat valilik tarafından kıdem tenzili cezası verilecek. Bu mümkün mü ne yapmam gerekiyor.