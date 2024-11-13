Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Kasım 2024 19:22
Soruşturmacı ceza istemedi ancak disiplin kurulu ceza verecek

Merhabalar, bir olaydan dolayı tarafıma adli ve idari soruşturma açıldı. adli olarak kyok aldım. idari olarak da müfettişler ceza istemedi. fakat valilik tarafından kıdem tenzili cezası verilecek. Bu mümkün mü ne yapmam gerekiyor.


memuraday-y
Şef
13 Kasım 2024 20:47

Konu içeriği neydi hocam ?


Corking100
Aday Memur
13 Kasım 2024 20:53
Mümkün Adli, İdari'yi bağlamaz.

baby.20
Aday Memur
13 Kasım 2024 20:54
Uyarı amaçlı meskün mahalle Silah kullanma
memuraday-y, 1 saat önce

Konu içeriği neydi hocam ?


Corking100
Aday Memur
13 Kasım 2024 20:54
Mümkün Adli olay İdari'yi bağlamaz.

baby.20
Aday Memur
13 Kasım 2024 20:55
Müfettiş ceza istemedi diyorum, İl Vali Komisyonu istiyor, Adli İdariyi, İdaride adliyi bağlamaz onu biliyorum.
Corking100, 1 saat önce
Mümkün Adli olay İdari'yi bağlamaz.

Corking100
Aday Memur
13 Kasım 2024 20:56
Zaten Komisyon kararı önemli! Komisyon 'ne derse' odur.
baby.20, 1 saat önce
Müfettiş ceza istemedi diyorum, İl Vali Komisyonu istiyor, Adli İdariyi, İdaride adliyi bağlamaz onu biliyorum.

baby.20
Aday Memur
13 Kasım 2024 21:29
Komisyon ceza vermeyen muhahkikin üstünde cezayı nasıl verebilir ki, alt ceza verebilir ama üst ceza verebiliyor mu
Corking100, 1 saat önce
Zaten Komisyon kararı önemli! Komisyon 'ne derse' odur.
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