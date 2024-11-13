BİLSEM'de çocuğum var. NORM FAZLASI!

Arkadaşlar malumunuz norm fazlası öğretmenler için ilçelere zorunlu atama söz konusu. fakat bilsemde çocuğu olanlar bunda muaf olabiliyor gibi birşey duydum. asker ve polis için özellikle söyleyenler var. bununla ilgili bilgisi olan varsa acil yardıma ihtiyacım var. herhangi bir yönetmelik göremedim. destek olursanız sevinirim

Arkadaşlar malumunuz norm fazlası öğretmenler için ilçelere zorunlu atama söz konusu. fakat bilsemde çocuğu olanlar bunda muaf olabiliyor gibi birşey duydum. asker ve polis için özellikle söyleyenler var. bununla ilgili bilgisi olan varsa acil yardıma ihtiyacım var. herhangi bir yönetmelik göremedim. destek olursanız sevinirim