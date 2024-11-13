Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Kasım 2024 20:14
BİLSEM'de çocuğum var. NORM FAZLASI!
Arkadaşlar malumunuz norm fazlası öğretmenler için ilçelere zorunlu atama söz konusu. fakat bilsemde çocuğu olanlar bunda muaf olabiliyor gibi birşey duydum. asker ve polis için özellikle söyleyenler var. bununla ilgili bilgisi olan varsa acil yardıma ihtiyacım var. herhangi bir yönetmelik göremedim. destek olursanız sevinirim

eshil86
Aday Memur
13 Kasım 2024 20:25

Her ilin kılavuzu farklı hocam. Kendi ilinin kılavuzunu oku bunlar için.


bahçesaray
Memur
13 Kasım 2024 20:41
böyle şeyler yok

windows7
Şube Müdürü
13 Kasım 2024 21:05
peki yok kabul edersek çocuk bilsem derslerine nasıl devam edecek?

Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
13 Kasım 2024 21:09

İlçede yoksa en yakın ilçeye götürüyor herkes çocuğunu

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