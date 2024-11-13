Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Kasım 2024 20:14
BİLSEM'de çocuğum var. Norm Fazlası!

Arkadaşlar malumunuz norm fazlası öğretmenler için ilçelere zorunlu atama söz konusu. fakat bilsemde çocuğu olanlar bunda muaf olabiliyor gibi birşey duydum. asker ve polis için özellikle söyleyenler var. bununla ilgili bilgisi olan varsa acil yardıma ihtiyacım var. herhangi bir yönetmelik göremedim. destek olursanız sevinirim


eshil86
Aday Memur
13 Kasım 2024 20:25

Her ilin kılavuzu farklı hocam. Kendi ilinin kılavuzunu oku bunlar için.


bahçesaray
Memur
13 Kasım 2024 20:41
böyle şeyler yok

windows7
Şube Müdürü
13 Kasım 2024 21:05
peki yok kabul edersek çocuk bilsem derslerine nasıl devam edecek?

Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
13 Kasım 2024 21:09

İlçede yoksa en yakın ilçeye götürüyor herkes çocuğunu


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
13 Kasım 2024 21:58
sizin bilsemde okuyan çocuğunuz var diye bir başkası mı gidecek ilçeye. çok mantıksız.

eshil86
Aday Memur
13 Kasım 2024 23:07

Bakkala giden çocuğum var, resen atamalardan muaf olur muyum


korkuyu_beklerken
Şef
14 Kasım 2024 09:27

:D :D

eshil86, Dün

Bakkala giden çocuğum var, resen atamalardan muaf olur muyum


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
14 Kasım 2024 09:45

Çocukların bilseme nasıl kabul edildiğini de biliyoruz.Çok da şaapmayın bu ülkede...


Türkçeci_7
Müsteşar
14 Kasım 2024 09:54

Herhangi birinin bununla gerçekten dertlenecegini düşünüyor musunuz hocam? Kaldı ki bilsem gibi velilere benim çocuğum özel, zeki hissi vermekten başka ne işe yaradığı belli olmayan bir şey için.

windows7, Dün
peki yok kabul edersek çocuk bilsem derslerine nasıl devam edecek?
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