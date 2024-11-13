Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Kasım 2024 20:26
kadroya gecis sonrasi kidem derece

Merhaba arkadaşlar. 2016 yılında kpss merkezi atama ile sözleşmeli olarak kamuya atanarak 2017 yılında göreve başladım. Lisans ebeyim. En son sözleşmeli personellerin toplu olarak kadroya geçişinde kadrolu oldum. SGK dökümüne baktığımda kıdem derece 8/2 görünüyor. Bizim sözleşmeli çalıştığımız yıllar kıdem dereceye etki etmiyor mu? Geçmiş çalışmalarımızın kıdem dereceye dahil edilmesi için nereye başvurmalıyız? Zaten yeni göreve başlayan lisans mezunu sağlık personeli 8/1 den başlıyor bize de kadroya geçince yeni işe başlayan personel gibi kıdem derece vermişler.


AlperTungacı
Memur
13 Kasım 2024 20:46
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