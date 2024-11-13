Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Kasım 2024 21:12
Boşanma tayini acil yardım!!

Arkadaşlar boşanma tayini red gelen oluyor mu, 5 yıllık memurum ailemin yanına tayin isteyeceğim ama şartlar neler bilmiyorum. Herhangi bir nedenden dolayı red gelen oldu mu hiç?

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