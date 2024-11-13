Gıyapta ilişik kesme ve gih'e geçiş talebinde ki adaletsizlik

Seninle aynı olan ben ve benim gibi çok var maalesef arkadaşımın dokuzuncu ipka kabul oldu ama benim ikinci ipkamı bile kabul etmediler ve ben de aile bütünlüğü bozularak Şark'a gitmek zorunda kaldım

Seninle aynı olan ben ve benim gibi çok var maalesef arkadaşımın dokuzuncu ipka kabul oldu ama benim ikinci ipkamı bile kabul etmediler ve ben de aile bütünlüğü bozularak Şark'a gitmek zorunda kaldım