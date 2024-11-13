Gıyapta Kesilen İlişik-Şark-Gih Dilekçesi vs.

İyi akşamlar saygıdeğer devrelerim ve şeflerim, ben 6,5 yıllık polis memuruyum, 4 yıl batı ilinde görev yaptıktan sonra eş durumundan başka bir batı iline tayin oldum ve bu yıl 2. İpkam kabul olmayarak gıyabında ilişiğim kesilerek doğu iline tayinim çıktı. Daireye ve İle verdiğim hiçbir durdurma dilekçem kabul olmadı. Eşimde Sgk 4A ya tabi doktorla sözleşmeli aile sağlığı hemşiresi olarak çalışmakta ve 7 aylık hamiledir. Bunun üzerine ilişiğimi kesmeden bölge süremi doldurduğum halde eşimin 6 yıl kesintisiz sigortası olmasına ve riskli gebelik durumu olmasına rağmen belgelerini sunup verdiğim GİH dilekçeside kabul olmadı. Mecburiyetten tek başıma şarka gelme kararı aldım. Sıkıntılı bu süreci geçirirken bölge idare mahkemesine dava açıp açmama arasında kaldım ve mahkeme süresinide geçirdim. Çünkü en az ortalama 18 ay dava süreci olacağı söylendi. Aile bütünlüğüm bozuldu. Yakın zamanda eşimin doğumu var. Hazmedemediğim şeyler ise bazı meslektaşlarımızın 5. 6. İpkası bir şekilde kabul olurken benim 2. İpkam kabul olmadı, bazı meslektaşlarımızın eş durumundan kaldığı halde benim kalamam, bildiğim kadarıyla 9 bin kişiden 6 bin kişinin durdurması bozuldu 3 bin kişi istediği yerde yine kaldı, zamanında eşine yalandan sigorta gösteren bazı meslektaşlarımızın Gih dilekçesi kabul olup düzeni bozulmadı, mesleğe severek girdim lakin liyakatsızlık herkeste olduğu gibi benide yıldırdı. Bazıları işini bir şekilde ayarlıyor ama bizler kapıt üstündeki haklarımızı dahi alamıyoruz. İsyan edip kötü düşünmemeye çalışıyorum. Yolun çok başındayız, nasıl bir yol izleyeceğim bilmiyorum. Değerli fikirlerinizi bekliyorum. Teşekkürler.

İyi akşamlar saygıdeğer devrelerim ve şeflerim, ben 6,5 yıllık polis memuruyum, 4 yıl batı ilinde görev yaptıktan sonra eş durumundan başka bir batı iline tayin oldum ve bu yıl 2. İpkam kabul olmayarak gıyabında ilişiğim kesilerek doğu iline tayinim çıktı. Daireye ve İle verdiğim hiçbir durdurma dilekçem kabul olmadı. Eşimde Sgk 4A ya tabi doktorla sözleşmeli aile sağlığı hemşiresi olarak çalışmakta ve 7 aylık hamiledir. Bunun üzerine ilişiğimi kesmeden bölge süremi doldurduğum halde eşimin 6 yıl kesintisiz sigortası olmasına ve riskli gebelik durumu olmasına rağmen belgelerini sunup verdiğim GİH dilekçeside kabul olmadı. Mecburiyetten tek başıma şarka gelme kararı aldım. Sıkıntılı bu süreci geçirirken bölge idare mahkemesine dava açıp açmama arasında kaldım ve mahkeme süresinide geçirdim. Çünkü en az ortalama 18 ay dava süreci olacağı söylendi. Aile bütünlüğüm bozuldu. Yakın zamanda eşimin doğumu var. Hazmedemediğim şeyler ise bazı meslektaşlarımızın 5. 6. İpkası bir şekilde kabul olurken benim 2. İpkam kabul olmadı, bazı meslektaşlarımızın eş durumundan kaldığı halde benim kalamam, bildiğim kadarıyla 9 bin kişiden 6 bin kişinin durdurması bozuldu 3 bin kişi istediği yerde yine kaldı, zamanında eşine yalandan sigorta gösteren bazı meslektaşlarımızın Gih dilekçesi kabul olup düzeni bozulmadı, mesleğe severek girdim lakin liyakatsızlık herkeste olduğu gibi benide yıldırdı. Bazıları işini bir şekilde ayarlıyor ama bizler kapıt üstündeki haklarımızı dahi alamıyoruz. İsyan edip kötü düşünmemeye çalışıyorum. Yolun çok başındayız, nasıl bir yol izleyeceğim bilmiyorum. Değerli fikirlerinizi bekliyorum. Teşekkürler.