Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Kasım 2024 23:39
Belletici puanıyla öğretmenlik hizmeti puanı nasıl denk olur?

Belletici puanıyla öğretmenlik hizmeti puanı nasıl denk olur?

Biz yıllarca hizmet verelim öğretmen olarak, belleticilik yapanlar haksız bir rekabetle kat kat önümüze geçsinler.. "Acaba kim fazla nöbet tutar da sona kalır, resen atanır mıyım?" diye düşün dur.

Haksızlık değil midir bu ek puanlar?.. Evet, biliyorum belleticilik de kokay değil, yıllarca puan almadan tuttum, parasını bol bol versinler. Ama neden öğretmenlik hizmetiyle denk tutuluyor?

Haksızlık değil mi bu? Tam davalık bir konu.

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