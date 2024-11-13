Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Kasım 2024 23:40
Görevlendirme Hizmet Puanı Ve.....

Hocalarım merhaba, 1/4 bir okulda görev yapmaktayım. An itibari ile norm fazlası oldum. Meslekte birinci yılım doldu.. Daha doğu görevimi tamamlamama 6 yılım vardı. Şimdi ki kurumumun müdürü seni görevlendirme ile tekrar buraya aldıracağım dedi. Bu nokta şunu merak ediyorum. Kadrom 1/1 bir okulda olmasına karşın 1/4 okula görevlendirilip hizmet puanını alıp doğu görevimi bu şekilde tamamlama imkanım var mıdır???

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