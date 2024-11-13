Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Kasım 2024 23:49
İl dışından alınan rapor

Merhabalar hocalarım. Öğretmen arkadaşlarımızla rapor konusunda anlaşamadık. Ben sadece il dışından acilden alınan raporların geçerli olduğunu söyledim fakat arkadaşlarım hafta içi de sağlık ocağından rapor alınabilir dedi. Ben de size soruyorum, görev yeri dışından sağlık ocağı veya doktordan hafta içi alınan raporlar ve hafta sonu acilden alınan raporlar geçerli midir?


Memurilanlari
Aday Memur
14 Kasım 2024 00:30

Tecrübe ile öğrendim ben de. Mevzuatta da böyleymiş. İl dışında alınan rapor hastalık iznine çevrilmiyor. Acilde alınanlar hariç. Bir de yıllık izinde il dışında aldıklarımız hariç.


AtlantisMD
Aday Memur
14 Kasım 2024 00:38

Anlamadım hocam biraz daha açıklar mısınız


symphony19
Aday Memur
14 Kasım 2024 01:18
mesai günleri rapor görev mahali içerisinde alınmalı.
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