KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


14 Kasım 2024 01:12
büro yönetimi ve yön. asist. mezunları
merkezi veya açıktan atamalarda puanlar kaçı görür? tahminleri merak ediyorum. 2022 puanıyla tarım bakanlığı atamalarında 71'e kadar düşmüştü. puanlarınızla beraber cevaplayabilirseniz hepimiz için fikir olur :/

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