Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Kasım 2024 10:18
Lojman Kira Ücretleri

Yeni dönemde lojman kira ücretlerinin 15 bin lira civarında olabileceğine yönelik duyumlar alıyorum. Bu konuda bir gelişme var mı acaba?

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