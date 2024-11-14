Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


14 Kasım 2024 10:32
Bana yardim edin lutfen cok kotu durumdayim.

GÜNAYDIN 20 YILDIR ANKSİYETE OKB VE MAJÖR DEPRESYON HASTASIYIM. SON ZAMANLARDA İLAÇ KULLANMAMA RAĞMEN DAHA DA ŞİDDETLENDİ HASTALIĞIM. ARTIK CİDDİ DERECEDE İNTİHARI DÜŞÜNÜYORUM. SORUNLAR ÇIĞ GİBİ DÜŞTÜ ÜSTÜME VE KALKAMIYORUM KOLUMU KALDIRCAK HALİM YOK. İŞE İTE KAKA BİLE GİDEMİYORUM. İNSANLAR NASIL BU KADAR MUTLU VE KAHKAHA ATIYOR HİÇ ANLAYAMIYORUM. HERŞEYE KARŞI İLGİM UZUN ZAMAN ÖNCE KAYBOLDU. ÜRÜLTÜ KALDIRAMIYORUM VE HEP KARANLIKTA KALMAK İSTİYORUM. DERTLEŞECEK KİMSEM YOK.

BANA YARDIM EDİN LÜTFEN ÇOK KÖTÜ DURUMDAYIM.


Pelinin1
Şube Müdürü
14 Kasım 2024 10:42

Hocam günaydın, öncelikle derin bir nefes al ve sakin kal, merak etme güvendesin, her şey yolunda, hepimizin hayatta sorunları var, kahkaha atıyor olmaları sorunları olmadığı anlamına gelmiyor, senin yaşadığın kaygıları herkes zaman zaman yaşayabiliyor

Sen bi çık dolaş temiz hava al ya da bi tv dizisi aç izle müthiş bir kafa dağıtma yöntemi :)


gokhankakiz
Daire Başkanı
14 Kasım 2024 10:45

DİZİLERDEN NEFRET EDİYORUM. ÇIKIP DOLAŞSAM KAYTARIYOR DİYECEKLER...

Pelinin1, 2 saat önce

Hocam günaydın, öncelikle derin bir nefes al ve sakin kal, merak etme güvendesin, her şey yolunda, hepimizin hayatta sorunları var, kahkaha atıyor olmaları sorunları olmadığı anlamına gelmiyor, senin yaşadığın kaygıları herkes zaman zaman yaşayabiliyor

Sen bi çık dolaş temiz hava al ya da bi tv dizisi aç izle müthiş bir kafa dağıtma yöntemi :)


Pelinin1
Şube Müdürü
14 Kasım 2024 10:48

Aaa hocam dizilerden niye nefret ediyorsun ya :) diziler candır bi başla bırakamazsın:)

Dışarı çıkmak konusunda boşver ne derlerse desinler, zaten çıkmasanda diyecek bir şey bulurlar, bari çık ta öyle konuşsunlar :))

gokhankakiz, 2 saat önce

DİZİLERDEN NEFRET EDİYORUM. ÇIKIP DOLAŞSAM KAYTARIYOR DİYECEKLER...


selimpusat80
Aday Memur
14 Kasım 2024 10:50
hocam doktorunuz ile tekrar görüşün. çok işe yaramiyorsa bu konularda daha uzman ve bilindik bir doktordan yardim alin. spor yapmak kitap okumak vb de iyi gelebilir. geçmiş olsun.

uca
Daire Başkanı
14 Kasım 2024 10:56

evliysen boşan bekarsan evlen otobuse atla amacsız bir şeklde yürü


Kardankadinim
Aday Memur
14 Kasım 2024 11:19

Merhaba

Hayatimin bir döneminde senin hissettiklerinin fazlasını yaşadım.Keske bir deprem olsa da şu binada kimse ölmese bir tek ben ölsem diye dua ediyordum.sonra bir şey fark ettim.Hayat bir yol ve o yol su anda benim icin yokuş ve dikenli...ben yoruldum kolumu kaldıracak halim yok oturdum yıkıldım yere.kim beni sırtında taşıyıp o dikenli yollardan gule oynaya gecirirdi ki benden başka....

Kalkıp yürümelisin intihara heveslenme zaten önünde sonunda ölüm yok mu herkes ölecek. Günümüz dizilerini ben de sevmiyorum Bizimkileri izle tv 6 da 8 de başlıyor aksamlari.En önemlisi alanında iyi mesleğini seven bir psikiyatriste git psikoloğa değil.Yazmaya devam edeceğim sana..

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kelime OyunuSon heceden kelime bulma oyunuAşırma olan kelime türetmece oyunuSon iki harften kelime bulma oyunuSon iki harften kelime türetmeSessizGibisinBana yardim edin lutfen cok kotu durumdayim.Sevimli kelime oyunları bu forumda paylaşılmış.Kendimize Not

Sözlük

Ex ten next olmaz 1 apocalypse z 1 kalorifer peteklerini sadece 1 odada açan aile 1 Kahire 2 kolik 1 unutulmaz dizi/film müzikleri 2 Tosuncuk 1 Olmadı yarab 2 yeni doğan bebeği çöpe atmak 2 cahil cesareti 1

Son Haberler

Genç Sağlık Sendikası'nın gündemde tuttuğu '1+1' MeclisteMSB'den Bosna Hersek'te görevli personelin görüntülerine dair açıklamaKaldırımda yürürken aracın çarptığı hemşire hayatını kaybettiBir usulsüz harcama incelemesi de Beykoz BelediyesineBakan Tekin ile CHP'li vekiller arasında 'konser parası' atışması

Editörün Seçimi

TÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisiStresinizi nasıl yönetiyorsunuz???Kitaplardan Sevdiğiniz Cümleler