Bana yardim edin lutfen cok kotu durumdayim.

Hocam günaydın, öncelikle derin bir nefes al ve sakin kal, merak etme güvendesin, her şey yolunda, hepimizin hayatta sorunları var, kahkaha atıyor olmaları sorunları olmadığı anlamına gelmiyor, senin yaşadığın kaygıları herkes zaman zaman yaşayabiliyor

Sen bi çık dolaş temiz hava al ya da bi tv dizisi aç izle müthiş bir kafa dağıtma yöntemi :)